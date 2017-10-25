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По данным Центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения на третью неделю октября в Украине заболели более 140 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начался в октябре и будет продолжаться до мая следующего года. В этот период значительно возрастает риск заразиться», – говорится в сообщении.

По данным министерства, чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тыс. населения), наименьший - в Одесской (152,1 на 100 тыс. населения). Смерти из-за осложнений от гриппа на отчетной неделе не зарегистрированы.

«На сегодня в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра завершен лабораторный контроль образцов препарата «Джис ФЛЮ»/GC FLU, Корея, «Инфлуенза Ваксин», Китай и «Ваксигрип»/VAXIGRIP, Франция. В ближайшее время эти вакцины должны появиться в аптеках и медицинских учреждениях», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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