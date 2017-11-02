также в разделеОбщество
Саакашвили подал в суд на ГМС 4
За Каськива внесли залог 10
Грипп наступает: количество заболевших украинцев продолжает расти 10
Ващиковский: Люди, надевающие форму СС «Галичина», в Польшу не въедут 14
У СБУ есть доказательства участия ЧВК «Вагнера» в захвате луганского аэропорта 10
Тимошенко не пришла на суд по «прорыву Саакашвили» 18
В Госавиаслужбе проходят обыски, один из руководителей задержан на взятке 19
Украина запускает производство боеприпасов 76
СБУ задержала экс-начальника военной полиции Грузии 47
Суд по делу осужденного пограничника перенесли: прокурор не явился 39
НАБУ задержало на взятке главу хозсуда Сумской области 38
ФСБ расследует повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму как «диверсию» 59
ВСУ проводят на Херсонщине ракетные испытания 38
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 59
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 30
AP: Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков 43
Зайцеву свозили на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента 100
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 57

Служба безопасности Украины установила личности 40 украинцев, которые проходили службу в составе российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» на Донбассе. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов во время брифинга, сообщает 112 Украина.

По его словам, большинство из них находятся на территории, которую не контролирует Украина: входят в состав незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а также принимают участие в боевых действиях в Сирии.

«Более 40 украинцев. На сегодня все лица, о которых шла речь, к сожалению, находятся на территории, которая не контролируется Украиной. Прежде всего это территория Сирии, где они участвуют в боевых действиях, а также часть из них находится на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в составе незаконных вооруженных формирований», - заявил Гуськов.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги