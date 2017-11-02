Служба безопасности Украины установила личности 40 украинцев, которые проходили службу в составе российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» на Донбассе. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов во время брифинга, сообщает 112 Украина.

По его словам, большинство из них находятся на территории, которую не контролирует Украина: входят в состав незаконных вооруженных формирований на Донбассе, а также принимают участие в боевых действиях в Сирии.

«Более 40 украинцев. На сегодня все лица, о которых шла речь, к сожалению, находятся на территории, которая не контролируется Украиной. Прежде всего это территория Сирии, где они участвуют в боевых действиях, а также часть из них находится на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в составе незаконных вооруженных формирований», - заявил Гуськов.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.