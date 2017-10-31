Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

Кроме того, силовым ведомствам поручено принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту.

По словам Турчинова, террористические акты, направленные против журналистов, сотрудников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

«Помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны», - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.