Киевская городская государственная администрация просит киевлян воздержаться от поездок на собственных транспортных средствах в случае ухудшения погодных условий в осенне-зимний период 2017-2018 годов, сообщает пресс-служба КГГА.

«Во время интенсивных снегопадов мы советуем киевлянам не пользоваться частными авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, убедительно просим не оставлять свои автомобили вдоль дорог и в непредназначенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он добавил, что все городские службы готовы к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, межквартальных проездов и придомовых территорий и т.п. в осенне-зимний период. В частности, 345 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» готовы в любой момент выехать на автодороги столицы. А в случае интенсивных затяжных снегопадов планируется привлечь еще 159 единиц техники сторонних организаций.

Давтян также обратил внимание, что при условии получения от Украинского гидрометцентра информации о сложных погодных условиях въезд в Киев грузового транспорта будет ограничиваться.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, чтобы обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий, все дорожно-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» начали дежурство в круглосуточном режиме.