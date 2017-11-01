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Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что планирует подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию из-за отказов во встречах с избирателями.

Политику, заявившему о намерении баллотироваться в президенты России, отказали в проведении встреч власти всех крупных городов. «Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы», - пишет он, сообщает Би-би-си.

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», - говорится в сообщении Навального.

По его словам, указания чиновникам не допускать встреч Навального с избирателями отдает лично Путин.

«Во время судебного процесса потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным», - пишет Навальный.

 
ForUm

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