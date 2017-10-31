Столичные дорожники готовы к уборке снега, сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

«Сегодня утром первый мокрый снег напомнил киевлянам, что зима не за горами. Для предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» - это сигнал «полной боевой готовности», ведь за мокрым снегом может начаться и настоящий снегопад. Учитывая, что подготовку к зимнему периоду автодоровцы начали еще летом, проводя предварительную закупку посыпочных материалов, ремонт техники и механизмов, столичные дорожники готовы к зиме и сюрпризов погоды», – говорится в сообщении.

В компании отметил, что в течение сентября-октября на всех предприятиях продолжались проверки готовности и исправности техники, в том числе соблюдение нормы расходов посыпочных материалов при обработке улично-дорожной сети и тому подобное.

Сейчас 345 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» ждут первого снега. Кроме того, в случае интенсивных затяжных снегопадов столичные дорожники уже подписали договоры на привлечение 159 единиц техники сторонних организаций.

Также сообщается, что с 15 октября в круглосуточном режиме дежурили 60 единиц снегоуборочной техники на случай резкого ухудшения погодных условий, а уже завтра, 1 ноября, все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» переходят на круглосуточный режим работы.