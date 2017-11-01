На охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 миллиона гривен, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Министр внутренних дел дал приказ снять охрану и прекратить тратить огромные средства (на охрану митинга, – ред.). За две недели этого фейкового сборища было потрачено 43 млн грн. Вдумайтесь в эту цифру», – отметил он в эфире 112 Украина.

Как сообщалось, 31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить охранять акцию протеста под зданием Верховной Рады силами МВД.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.