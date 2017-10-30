Воинскую часть А3571 и аэродром «Школьный» в Одессе взяли под усиленную охрану.

Как сообщает местное издание 048, на территорию завезли два автобуса силовиков.

Полицейские отказываются общаться со СМИ. «Строителей» не видно.

В свою очередь, заместитель главы СБУ Андрей Левус на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост под названием «Расстрел на месте».

«Ситуация с нападением на воинскую часть в Одессе будет рассмотрена на заседании Комитета нацбезопасности. Кто бы ни стоял за нападением и какие бы мотивы не побудили нападающих, они должны быть наказаны», – отметил он.

Напомним, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

Однако советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг попытку захвата воинской части. По его словам, неизвестные лица – не рейдеры, а «простые строители».

При этом, как заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров, на вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета.

Кроме незаконного перемещения границ военного городка, была проведена незаконная вырубка лесных насаждений, мешавших установлению забора.