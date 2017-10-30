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Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 миллиардов гривен против 63,4 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщает Национальный банк Украины, доходы госбюджета за этот период составили 585,756 миллиарда гривен, расходы – 571,069 миллиарда гривен.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 41,656 миллиарда гривен против 31,693 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период 2016 года, сообщает УНИАН.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 741,170 миллиарда гривен, расходы – 699,634 миллиарда гривен.

Как ранее сообщал ForUm, государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривен доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

 
ForUm

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