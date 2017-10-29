Полиция Одесской области опровергла информацию ВСУ о захвате воинской части под Одессой.

На место приехали строители и начали работы возле территории базы, а не на ней, заявил советник главы облуправления полиции Руслан Форостяк в эфире 112 Украина.

«Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий, полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, происходят на прилегающих к воинской части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме этого, обследовав камеры и изучив материалы, выяснено, что это не титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и титушек», - сказал Форостяк.

При этом, по его словам, конфликт за землю длится давно.

«Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета», - заявил Форостяк.

Никакого производства полиция не открывала.

Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором.

Напомним, ранее начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило, заявил, что в Одессе примерно в 08:45 около 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины.