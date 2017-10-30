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Полиция открыла 10 уголовных производств в течения дня местных выборов, 4 из которых – по факту подкупа избирателей.  Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего в рамках этого избирательного процесса в полицию поступило 207 сообщений, из которых 136 –  день проведения выборов.

«Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей. По каждому из этих фактов полицией проводится детальная проверка», - сообщили в полиции.

Сведения о 10 фактах из общего количества сообщений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Из них четыре – по фактам подкупа избирателей, еще по 2 – по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Наиболее резонансным инцидентом стало нападение на один из избирательных участков в Днепропетровской области.

В воскресенье, 29 октября, прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях. 
ForUm

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