В воскресенье, 29 октября, пройдут первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях.

Выборы 29 октября – самые масштабные среди ранее проведенных первых местных выборов в объединенных общинах, пишут Українські Новини.

Голосование состоится на 1947 избирательных участках.

По предварительным подсчетам в выборах смогут принять участие более 1,3 млн граждан, то есть около 4% от всех избирателей.

Выборы состоятся в 19 общинах Волынской и Днепропетровской областей, 14 – Черкасской и Черниговской, 13 – Житомирской, 12 – Полтавской, 11 – Одесской, 10 – Запорожской и Херсонской, 9 – Винницкой и Сумской, 8 – Львовской и Ивано-Франковской, 7 – Харьковской и Хмельницкой, 6 – Кировоградской, 5 – Ривненской, 4 – Киевской, Луганской, Тернопольской и Черновицкой, 2 – Донецкой, 1 – Закарпатской и Николаевской областей.

В состав 201 общины, где пройдут выборы, вошли 933 местных совета: 25 городских, 67 поселковых и 841 сельский.

В этих выборах примут участие 50 политических партий, в том числе все 6, у которых существует фракции в Верховной Раде.

Результаты выборов депутатов сельских и поселковых советов, а также председателей городских, сельских и поселковых советов, должны быть установлены не позднее 3 ноября, а результаты выборов депутатов горсоветов – не позднее 8 ноября.

Всего в 2017 году должны состояться первые выборы в 299 общинах, в 2015-2016 годах они прошли в 368 общинах.

Соответственно, всего до 2018 года в Украине должны пройти первые выборы в 667 объединенных общинах.

Напомним, в августе ЦИК назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 202 объединенных территориальных общинах на 29 октября.