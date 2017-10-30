В воскресенье, 29 октября, во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, сообщает пресс-служба главы ОГА Геннадия Москаля.

«На Яблуницком перевале, на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области, поваленные деревья частично перекрыли автомобильное движение, - сообщил Москаль. - На место выехали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые освобождают проезд с помощью спецсредств».

Параллельно дорожники посыпают асфальтовое покрытие специальными смесями.

Из-за обрывов линий электропередач и короткого замыкания без электроэнергии остались высокогорные населенные пункты Раховского района Билын и Квасы, и частично – Ясиня и Рахов. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады. Вследствие дождей уровень воды в реках поднялся, однако угрозы выхода на пойму нет.