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Задержанных во время рейда в киевском клубе Jugendhub в ночь на 28 сентября отпустили из военкомата.

Об этом сообщил адвокат задержанных Роман Стоичев, сообщает Громадське.

По его словам, ребятам выдали повестки на призывную комиссию. Теперь защита задержанных готовится обжаловать действия правоохранительных органов в суде.

«Мы сейчас готовимся к обжалованию незаконных действий в отношении ребят, которые были задержаны, чтобы обстоятельства их незаконного задержания и лишения свободы были установлены и их права восстановлены. В правовом государстве не может господствовать беззаконие. Надеемся, что суд даст надлежащую оценку действиям правоохранительных органов и военных военкомата», - сказал он.

Ранее сообщалось, что около 10 человек остаются в военкомате против воли.

Напомним, правоохранители устроили рейд в киевский ночной клуб Jugendhub в Шевченковском районе. Полиция заявила о задержании 17 человек с наркотиками.

32 посетителей доставили в военкомат, так как они уклонялись от призыва на срочную службу.  

 
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