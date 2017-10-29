Во время обыска в киевском ночном клубе полиция задержала 17 человек с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Кроме этого, в развлекательном заведении выявлено 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в пункт сбора призывников Киева, а детей передали родителям», - заявили в полиции.

Предварительно установлено, что ночное заведение начало работать в июле текущего года. С момента его открытия в районную полицию начали поступать жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в заведении могут продавать наркотики.

Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств у посетителей заведения. По словам задержанных, обнаруженные и изъятые наркотики они покупали у незнакомцев на территории клуба.

По результатам проверки собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования вчера сотрудники полиции и прокуратуры с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения и военного комиссариата в помещении ночного развлекательного заведения провели санкционированный обыск.

На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Задержанные после освидетельствования доставлены в Шевченковское управление полиции для проведения процессуальных действий. Кроме этого, у 20-летней бармена заведения были обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пазовые пакеты с веществом, похожим на наркотическое. У другого задержанного 30-летнего мужчины полиция изъяла вещества, внешне похожие на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 тыс. гривен, 8 банковских карточек и автомобиль BMW.

Вместе с тем, среди посетителей правоохранители установили 11 малолетних лиц, которых передали родителям. На родителей или лиц, их заменяющих, правоохранители составили административные протоколы за злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 КУоАП. Кроме того, работники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.

В ходе обыска также дополнительно зафиксировано, что развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка.