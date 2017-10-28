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Основные причины небоевых потерь среди военнослужащих – болезни, нарушение мер безопасности и употребление алкоголя. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в комментарии 112 Украина.

«Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Они были с первого дня агрессии Российской Федерации, причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», - сказал Полторак.

По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли не в результате боевых действий.
ForUm

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