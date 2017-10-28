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В ближайшие дни, 29-30 октября, в Украине в ожидаются сложные погодные условия: усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем ​​29 октября в Волынской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, ночью 30 октября также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Также пройдут дожди (днем 29 октября в большинстве западных областей сильные дожди); 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 ° тепла.

30 октября в Киевской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, ночью порывы 25 м/с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 ° тепла.

В Карпатах мокрый снег, метели (днем 29 октября очень сильные осадки), усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с, температура ночью и днем ​​0-5 ° мороза.

29-30 октября в связи с ожидаемыми сильными осадками в Карпатах существует угроза образования селей.

 
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