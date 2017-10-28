С 2014 года более 10 тысяч военнослужащих погибли и были ранены не из-за боевых действий.

Об этом заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в эфире телеканала ZIK.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека – безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», - заявил Матиос.

Так, по словам главного военного прокурора, только две полноценные бригады погибли в результате того, не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

«Погибли люди, которые были высоко мотивированными патриотами. Войско, когда не получает правильной команды и квалификации тех действий, которые происходят в государстве, стает в ступор, тем более, что армия была деморализована и фактически уничтожена предыдущей властью», - подчеркнул Матиос.

Сейчас, отметил он, от посттравматического синдрома страдают 360 тыс. участников АТО. У этих людей обостренное чувство справедливости, на что государство сегодня не может адекватно отреагировать.