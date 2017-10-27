Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу, сообщает Интерфакс.

«Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения», - сказала она.

Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Ранее она заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.