Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Нет, это не так», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле.

Он также призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку тот еще не заявлял о своем участии, сообщает РИА Новости.

«Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе», — заявил Песков.

Напомним, Собчак накануне, 18 октября, заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, она позиционирует себя как кандидат «против всех». Баллотироваться могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Она отмечала, что уже рассказала Владимиру Путину о своем намерении и не считает, что президенту понравилась эта идея.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре этого года.