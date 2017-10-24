Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве.

«Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», - сказала Собчак.

При этом, по ее словам, что будет дальше и как будет продолжаться жизнь в Крыму - «очень важно, потому как они завтра вернутся в Украину, там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают».

Собчак подчеркнула, что «мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили». Она заметила, что «это большая проблема», и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, чтобы «искать какие-то выходы».

Как заявила Собчак, Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений - «самая главная задача». «Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой», - уверена она.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.