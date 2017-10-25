В Киевской области полиция задержала женщину за продажу двухлетнего сына, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области стало известно о том, что жительница Киевской области ищет покупателя на собственного сына. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что 22-летняя жительница Василькова проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладство со стороны сожителя. Ребенок как раз и стал основной причиной раздора в семье, поэтому гражданка решила сына продать.

Оценив собственного ребенка в 35 тыс. долларов США, злоумышленница начала искать «клиентов». Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут.

Сегодня, 25 октября, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали женщину в момент получения денег за сына.