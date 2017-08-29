Антимонопольный комитет Украины проверяет ситуацию на рынке сжиженного газа. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович.

«Сегодня действительно имеет место резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковые нагрузки по рынку происходит в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта - это обусловлено тем, что этот продукт дешевле», - сказал он.

Полюхович отметил, что АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в связи с подорожанием сжиженного газа.

«На сегодня мы не можем заявить однозначно, есть ли антиконкурентные согласованные действия, потому что та информация, которая у нас есть, касается объективных факторов. По субъективным факторам - мы можем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши требования к ГФС, Госстату, Минэнергоугля», - добавил он.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.