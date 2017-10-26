Формула Роттердам+, которую с апреля 2016 года используют для расчета тарифа на электроэнергию, не помогла энергогенерирующим компаниям подготовиться к зиме. В отопительный сезон 2017-2018 годов Украина входит с самыми низкими запасами угля за последние четыре года. У самих энергокомпаний денег для дальнейшей закупки дефицитного угля нет, следует из документов Минэнерго, которые есть в распоряжении LIGA.net.

18 октября по инициативе Минэнерго Кабинет Министров принял распоряжение о кредитовании Ощадбанком государственного предприятия Энегорынок на 2 млрд грн. Эти средства пойдут на погашения долгов ГП перед предприятиями тепловой генерации, а те в свою очередь направят их на закупку угля.

На момент выхода публикации само распоряжение (его проект есть у LIGA.net) опубликовано не было. В пояснительной записке к проекту распоряжения за подписью министра энергетики Игоря Насалика говорится, что у генерирующих компаний нет реальных источников покрытия расходов на закупку угля и создания запасов, а Украине уже этой зимой могут грозить веерные отключения.

LIGA.net выяснила, чем вызвано кредитование закупок угля и почему энергокомпании не могут обеспечить себя топливом.

Кредитная математика

Проектом распоряжения «О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций» правительство согласовывает привлечение государственной компанией Энергорынок 2 млрд грн ($75,2 млн) у Ощадбанка. Конечная цель – погасить часть долгов ГП перед генерирующими компаниями, чтобы они закупили необходимые объемы импортного угля. За эту сумму можно купить до 900 тыс. тонн угля, исходя из нынешних котировок в порту Роттердама.

Конечные получатели денег – холдинг ДТЭК Рината Ахметова (Востокэнерго, Западэнерго, Днепрэнерго), а также Донбассэнерго и государственная Центрэнерго. Алгоритм распределения средств должна установить Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Существующая задолженность Энергорынка перед компаниями тепловой генерации превышает 10 млрд грн, говорится в документах ГП. Если кредитные 2 млрд грн будут распределены между генерацией пропорционально долгам, компании холдинга ДТЭК получат 1,39 млрд грн, Донбассэнерго – 265 млн, Центрэнерго – 340 млн.

Ранее Энергорынок уже брал кредиты у госбанков и за счет их выдавал авансы тепловой генерации для закупки топлива. В частности ДТЭК, по данным его пресс-службы, получил авансов на 2,9 млрд грн.

Это только часть долга генерирующих компаний перед ГП Энергорынок. 13 октября на заседании совета оптового рынка электроэнергии генерирующие компании обратились с просьбой к Кабмину перенести сроки погашения кредитов, выданных для подготовки к отопительному сезону еще 2015-2016 годов, говорится в материалах госкомпании.

На ДТЭК приходится 1 млрд грн задолженности, на Центрэнерго – 413 млн, Донбассэнерго – 186 млн. Кроме того, по данным ГП Энергорынок, энергопоставляющие компании (облэнерго) холдинга ДТЭК должны госкомпании около 9 млрд грн (с учетом долга Киевэнерго).

Совокупная задолженность ДТЭК перед Энергорынком – около 12 млрд грн, госкомпании перед ДТЭК – около 7 млрд грн, говорится в материалах Энергорынка.

У генерирующих компаний нет денег на закупку топлива, следует из пояснительной записки к принятому распоряжению.

«В условиях дефицита угля отсутствует реальные источники для покрытия расходов генерирующих компаний на закупку угля и созданию запасов, - отмечается в документе. - С целью недопущения аварийных отключений потребителей, крайне необходимо срочно принять правительственное решение для финансово-экономического сбалансирования работы ГК ТЭС».

Угольный тариф

В Украине тарифы на электроэнергию всех ТЭС с апреля 2016 года формируются на основе мировых котировок угля (индекс API2) с учетом доставки в порт и перевалки (формула Роттердам+). Для определения тарифа ТЭС берется цена угля за последнее 12 месяцев.

Эта формула распространяется как на импортный уголь, так и на топливо, добытое в Украине. Доля импортного угля, поставленного на ТЭС в 2017 году, составит не более 15%. Остальные объемы – уголь украинского происхождения. 75% угля в Украине добывает ДТЭК. То есть, на протяжении полутора лет в тарифы ТЭС включается стоимость более дорого импортного топлива (с учетом расходов на транспортировку из Роттердама), доля которого в 2016 году не превысила 5%, по данным Минэнерго.

Средний тариф для ТЭС на отпуск электроэнергии в 2016 году – 1,24 грн за кВт-час, за 9 месяцев 2017 года он вырос до 1,58 грн.

По расчетам LIGA.net, в январе-сентябре в тарифы ТЭС закладывалась стоимость угля не ниже $75/тонна. Стоимость угля госшахт, ни в один из периодов не превышала средний показатель цены в Роттердаме за предыдущие 12 месяцев (с учетом фрахта и перевалки). Выше цены угля, заложенной в тариф, была только стоимость импортного угля, который ДТЭК завозит из России с собственных шахт.

Донбассэнерго, которая также импортирует уголь из России, покупает его дешевле на $15-30/тонна (в пересчете на 6000 ккал).

«Действующий в октябре 2017 тариф на производство электроэнергии по ТЭС ДТЭК не покрывает цену импортного угля, а также не покрывает его стоимость на внутреннем рынке (2200 гривен/тонна)», - сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Причины дефицита

Потребность в крупных объемах импортного угля стала очевидна в феврале этого года. Блокада оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей закончилась официальным запретом торговли с Донбассом. Это привело к острому дефициту угля-антрацита, который добывается по ту сторону линии разграничения.

Центрэнерго и ДТЭК начали переводить антрацитовые ТЭС на газовую группу угля, а также закупать антрацит в США, ЮАР и России. Это не помогло.

По состоянию на 23 октября на складах ТЭС находится чуть более 1,1 млн тонн угля (из которых 540 тыс. тонн - антрацит) – это на 30% или 480 тыс. тонн меньше чем на аналогичную дату 2016 года. Нынешний показатель угля на складах самый низкий за четыре года. Он ниже, чем в кризисном 2014 году, когда в Украине во многих областях из-за нехватки угля произошли веерные отключения электроэнергии.

Единственная генерирующая компания, у которой на складах ТЭС накоплены нормативные объемы угля – Донбассэнерго (241 тыс. тонн). Славянская ТЭС компании работает только на антраците и тощем угле, которые компания закупает в России.

Худшая ситуация с антрацитом у холдинга ДТЭК. На антрацитовых станциях компании Ахметова находится в совокупности 180 200 тонн угля, при нормативе 706 400 тонн. К примеру, на складах государственной Центрэнерго – 119 700 тонн, при необходимых - 166 300 тонн.

Нехватка антрацита – только часть проблемы. Из-за увеличения сжигания на ТЭС угля газовой группы, Украина столкнулась с дефицитом и этой марки угля. Фактическим монополистом по добыче энергетического угля на контролируемых территориях является ДТЭК. В сентябре на долю холдинга Ахметова пришлось почти 84% добычи энергетического угля в стране (1,75 млн тонн). В прошлом месяце, по данным компании, все ТЭС ДТЭК произвели почти 90% электроэнергии из украинского газового угля, и только 10% из импортного антрацита.

23 октября ДТЭК объявил о начале импорта этого угля из США, законтрактовав 150 000 тонн. «Текущий уровень добычи газового угля в стране не может покрыть возросшие потребности ТЭС в топливе, несмотря на рост производства на шахтах ДТЭК на 10,5% до 16,9 млн тонн», - говорится в сообщении компании.

150 тыс. тонн – это очень незначительный объем, которого хватит на трое суток. Сейчас газовые станции ДТЭК, по данным Минэнерго, сжигают в сутки около 60 000 тонн угля.

«Прохождение осенне-зимнего периода – это главный экзамен года для ДТЭК, - цитирует пресс-служба холдинга коммерческого директора Виталия Бутенко. - Стабильность и бесперебойность поставок угля на наши ТЭС в условиях возникшего дефицита требует нетривиальных решений».