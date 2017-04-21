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Дело о нанесении ущерба ГП «ВостГОК» является уникальным в связи с объемом работы, которую провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при расследовании коррупционных схем.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, производство о нанесении ущерба «ВостГОК» является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран всех производств, расследованных НАБУ.

С начала расследование (в декабре 2015 года), детективы НАБУ направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи.

«Информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба «ВостГОК», тратили украденные у государства средства», - отмечается в сообщении.

Как установило следствие, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семьи подозреваемых, уплату медицинских услуг, и услуг адвокатов по защите подозреваемого в другом уголовном деле, которое в отношении него открыла прокуратура Швейцарии. Больше деталей можно посмотреть в графической схеме.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух человек – экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника – по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл. Задержанным сообщено о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.
ForUm

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