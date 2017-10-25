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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и заверил, что вопрос освобождения украинских граждан и в дальнейшем будет оставаться его приоритетом при международных переговорах. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве», - написал Порошенко.

Президент подчеркнул: «Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в родной дом продолжается».

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook, самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгоз приземлился в Анкаре.

Их встретит посол Украины в Турции и будет способствовать их пребыванию в этой стране.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне.

По словам адвоката Николая Полозова, лидеры крымскотатарского национального движения не просили Путина о помиловании
ForUm

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