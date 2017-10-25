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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал органы местной власти собрать материалы и провести расследование фактов блокировки и срыва тендеров. Об этом он заявил во время встречи с руководством и членами Ассоциации городов Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Проблемы с проведением тендеров, и в частности решение Антимонопольного комитета о блокировании закупок, участники встречи назвали среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются мэры украинских городов.

«Я прошу Ассоциацию городов подготовить аналитический материал: сколько было проведено тендеров, как они были остановлены, кто является участниками и кто блокирует процесс?» - сказал Гройсман.

По данным Кабмина, блокировка и срывы тендерных процедур в процессе организации государственных закупок из-за жалоб отдельных участников торгов все учащаются. Вместе с тем в большинстве случаев после проведения исследования реальных причин для блокирования тендера не находят. Вместо этого все закупочные процедуры приходится возобновлять с начала, что приводит к расходу дополнительного прежде всего временного ресурса. Один из последних примеров – срыв и возобновление тендера на закупку сканерных систем для таможни. Объявленные в июне текущего года тендеры были заблокированы и отменены решением коллегии АМКУ из-за жалобы одного из участников. Жалоба была признана необоснованной, однако закупки пришлось сместить на конец ноября.

 
ForUm

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