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Защита заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза подала две апелляции на решение суда, приговорившего его к 8 годам заключения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгоз - свою и Ахтема Чийгоза.

Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором (он еще не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний», – – отметил он.

По слова адвоката, жалоба Чийгоза составлена под его диктовку. «Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства», – подчеркнул Полозов.

Напомним, 11 сентября российский суд в Крыму приговорил одного из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии строгого режима
ForUm

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