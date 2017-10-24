Доказательства, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили 19 октября во время неотложных следственных действий на территории аэропорта «Киев», являются допустимыми и могут использоваться в уголовном производстве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

20 октября следственный судья Соломенского районного суда Киева своим постановлением удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении соответствующих следственных действий, представленное безотлагательно после обыска в самолете на территории аэропорта «Киев» (Жуляны).

Напоминаем, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября решением Соломенского райсуда Киева продлен срок действия процессуальных обязанностей в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата, подозреваемого в причастности к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. В частности, на него возложены процессуальные обязанности в виде ограничения передвижения (не покидать Киев и Житомир), а также до 18 декабря носить электронное средство контроля (браслет).