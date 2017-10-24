В Башне Трампа в Нью-Йорке вывесили баннер с требованием освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, баннер «Free Sentsov» ( «Свободу Сенцову») 23 октября она разместила вместе с активистами, которые «знают о Сенцове».

«Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко», - написала активистка.

После этой акции полиция перекрыла Башню Трампа на полчаса.