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Район Бермудского треугольника в Атлантическом океане опасный из-за воздушной аномалии. Таковы результаты исследования американских метеорологов из Университета штата Колорадо, которые около 10 лет изучали погоду в районе Бермудского треугольника, пишет Facenews.

«Руководитель исследования Стив Миллер и другие ученые изучали спутниковые снимки местности. Благодаря максимальному увеличению изображений, ученые увидели на них облака шестиугольной формы. Они размещены над аномальной зоной. Облака такой формы образуются из-за атмосферы океана. Теплая вода с мели испаряется в холодный воздух. При этом образуется каркас облаков. Они некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником и взрываются. При взрыве образуются мощные воздушные потоки», - говорится в публикации.

Именно эти потоки воздуха — причина гибели самолетов и кораблей, считают ученые. После взрыва мощный порыв ветра опускается к поверхности океана. Взаимодействие атмосферных волн приводит к образованию сильной турбулентности. Выбраться из нее технике не представляется возможным.

Порыв ветра, который опускается на поверхность океана, может вызвать волну. Ее высота достигает 40 м.

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане. Эта территория расположена между Бермудами, Пуэрто-Рико и Южной Флоридой.

Впервые его упомянул писатель Винсент Гаддис в 1946 году. Он писал материал об исчезновении рейса №19 — звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев. Они 5 декабря 1945-го вылетели с базы военно-морских сил США в Форт-Лодердейл и не вернулись. Обломки самолетов не нашли.

Гаддис также стал автором словосочетания «бермудский треугольни» опубликовав статью «Смертоносный бермудский треугольник». В общем сторонники теории вспоминают об исчезновении примерно 100 крупных морских и воздушных судов за последнее столетие.

 
ForUm

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