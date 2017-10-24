Государственное агентство лесных ресурсов не давало согласований на изъятие и вырубку лесов под строительство туристического комплекса «Свидовец» в Закарпатской области.

Об этом говорится в ответе ведомства на информационный запрос Укринформа.

В Гослесагентстве проинформировали, что рассматривали письма Закарпатской областной государственной администрации от 21 июня и 12 июля о создании на территории Закарпатской области туристического комплекса «Свидовец», в частности, ситуационную схему желаемого места расположения и обоснование проекта.

«По результатам рассмотрения указанных писем Гослесагентство сообщило Закарпатской областной государственной администрации, что лесной фонд Украины находится под охраной государства, имеет важные экологические, социальные и экономические функции; информировало об особенностях предоставления в пользование и изменения целевого назначения земельных лесных участков; и не предоставляло согласований на изъятие и вырубки лесов», - говорится в ответе.

Напомним, курорт «Свидовец», так называемый «закарпатский Буковель», планируют возвести в горах Раховского и Тячевского районов. Предполагается, что на курорте построят более 60 гостиниц и 120 ресторанов, 33 подвесные канатные дороги, ведущие к лыжным трассам общей протяженностью 230 километров. Запланировано также строительство торговых, фитнес и медицинских центров, банковских отделений, многоуровневых парковок для автомобилей и аэропорта для небольших самолетов. Этот курорт, как планируется, сможет принимать до 28 тысяч туристов одновременно.

По данным волонтеров и активистов, для строительства курорта планировалось срубить около 14 тыс. га леса, однако впоследствии эта цифра была официально опровергнута. Чиновники сослались на то, что в полученном волонтерами документе была сделана опечатка и на самом деле речь идет о 1400 га леса. При этом председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что на самом деле курорт будет занимать 1400 га, а под строительство «Свидовца» планируется изъять лишь 650 гектаров площади из Ясинянского лесхоза, которая в большинстве не залесена.

Позже в Раховском лесхозе сообщили, что общая площадь, запланированная под прорубку трасс и отчуждение от лесного фонда – 1200 га, из которых, по данным лесхоза, 200 га – высокогорные луга и сенокосы.