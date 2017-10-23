Подготовка процедурных вопросов относительно поставок в Украину летального оружия из Соединенных Штатов осуществлена, дело остается только за политическим решением американского президента.

Об этом рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

«Такая перспектива (относительно предоставления Украине летального оружия. – Ред.) есть, все перечни согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения (в Белом доме. – Ред.)», - отметил украинский главнокомандующий.

В то же время, он добавил, что американское военное руководство положительно оценивает нынешнее состояние Вооруженных сил Украины. «Американская сторона также выражает позитивную оценку процессам, которые состоялись у нас в период с 2014 по 2017 годы, в частности, относительно усиления оперативных возможностей ВСУ», - сказал Муженко.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент стоит вопрос относительно возможного расширения двустороннего сотрудничества со США в вопросах стратегического реформирования.

«Речи идет о введении изменений в таких структурах как Генеральный штаб, видах Вооруженных Сил, а также в самом Министерстве обороны Украины – с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но уже и на стратегическом уровне», - отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.