В четверг, 26 октября, в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 25 октября 0-2° мороза, 26 октября 0-2° тепла, днем ​​6-8° тепла.

Во вторник, 24 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем ​​4-6°.

25 октября в столице без существенных осадков.

27 и 28 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди, температура ночью 5-7 °, Днем 27 октября 10-12°, 28 октября 7-9° тепла.