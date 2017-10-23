В четверг, 26 октября, в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 25 октября 0-2° мороза, 26 октября 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.
Во вторник, 24 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.
25 октября в столице без существенных осадков.
27 и 28 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди, температура ночью 5-7 °, Днем 27 октября 10-12°, 28 октября 7-9° тепла.
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