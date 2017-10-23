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Власти Каталонии не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет к ужесточению контроля над регионом. Об этом заявил секретарь по вопросам внешних дел Каталонии Рауль Ромева.

«Как Европейский Союз может жить с этой ситуацией (если это произойдет)? Как демократия ЕС может выжить и как они могут быть надежными, если они позволят этому случиться? Поэтому я могу сказать вам, что люди и учреждения в Каталонии не позволят этому случиться», - прокомментировал Ромева возможность прямого контроля Мадрида над регионом, сообщает Укринформ.

По его словам, центральное правительство действовало против воли каталонцев, которые проголосовали за независимость, и испанское правительство должно это признать.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.
ForUm

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