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В Украине три года наблюдается кризис с созданием запасов угля, однако энергетики готовы к возможному дефициту ресурсов. Об этом во время Открытой недели энергетики сказал в.и.о. директора ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, сообщает Укринформ.

«Каждый год мы наблюдаем снижение запасов угля относительно аналогичного периода по состоянию на определенную дату. На сегодняшний день запасы угля на складах электростанций нижем, чем за весь такой период, когда мы собираем статистику в целом», - сказал Ковальчук.

Он напомнил, что низкие запасы были зафиксированы в октябре 2014 года - на уровне чуть более 700 тыс. тонн и это привело к обесточиванию большого количества потребителей.

«Нас от такого дефицита отделяет всего 400 тыс. тонн. Темпы сжигания угля на сегодняшний день составляют 250 тыс. тонн в месяц. Это постоянный кризис», - добавил Ковальчук.

Он отметил, что магистральные сети и тепловые электростанции, а также ГП «НАЭК «Энергоатом» готовы к отопительному сезону, однако проблема поставки угля наблюдается уже в течение трех лет.

«Гарантировано не будет так, как было в конце 2014 года. Незапланированных отключений не будет. Для этого была проведена большая работа. Но это не значит, что ситуация нормальная», - добавил руководитель Укрэнерго.
ForUm

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