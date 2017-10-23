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В Борисполе вблизи аэропорта на несанкционированной свалке произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям 23 октября в 7:23.

По прибытию на место вызова установлено, что горит 600 метров квадратных мусора.

На месте вызова работали три отделения 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь. Также к тушению пожара привлечена местная пожарная охрана МПО с. Гора и автоцистерна ВЧ2215, расположенной неподалеку.

Пожар был локализован в 10:05, ликвидация продолжается. Всего на месте работает 17 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.
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