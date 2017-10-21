Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новые выборы в регионе.

«Региональное правительство Каталонии будет отстранено», – отметил Рахой, сообщает Укринформ.

Также Испания анонсировала региональные выборы в Каталонии, которые пройдут в течение шести месяцев.

Эти меры еще должны быть одобрены сенатом Испании 27 октября

Ранее лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что объявит об окончательной независимости Каталонии, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправления региона.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.