Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко, сообщает РБК-Украина.
«У Порошенко есть такое намерение», - сказал Горковенко.
Вместе с тем он отметил, что не может рассказать о дате встречи.
Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину 27 числа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время