Сегодня с утра в здание одесской мэрии с обысками пришли правоохранители.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источники, следственные действия проходят в кабинете городского головы Геннадия Труханова, а также у него дома, в жилкомплексе «Арк Палас» на площади 10 Апреля.

По данным издания, обыски проводят детективы НАБУ в рамках уголовного производства, открытого по факту покупки здания бывшего завода «Краян» на Косовской улице.

В пресс-службе муниципалитета заявили, что не уполномочены комментировать ситуацию, но и не опровергают информацию об обысках.

По нашим издания, обыски проводятся в рамках производства о незаконной приватизации аэропорта.