Сегодня с утра в здание одесской мэрии с обысками пришли правоохранители.
Как сообщает «Думская» со ссылкой на источники, следственные действия проходят в кабинете городского головы Геннадия Труханова, а также у него дома, в жилкомплексе «Арк Палас» на площади 10 Апреля.
По данным издания, обыски проводят детективы НАБУ в рамках уголовного производства, открытого по факту покупки здания бывшего завода «Краян» на Косовской улице.
В пресс-службе муниципалитета заявили, что не уполномочены комментировать ситуацию, но и не опровергают информацию об обысках.
По нашим издания, обыски проводятся в рамках производства о незаконной приватизации аэропорта.
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