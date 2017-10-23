Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину 27 числа.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины.

«Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине», - сказал собеседник издания.

Источник в МИД отметил, что Волкер - отличный аналитик. И после встречи с помощником главы РФ Владиславом Сурковым в Белграде есть дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.

Сурков заявил, что переговоры прошли конструктивно.