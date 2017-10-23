также в разделеПолитика
Избиение Лозового будут расследовать, как насилие в отношении госдеятеля 30
На Львовщине избили нардепа Лозового 103
Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ 174
Порошенко об организаторах митинга под Радой: Им нужна была кровь 355
Порошенко поручил создать флаг и эмблему СНБО 42
Порошенко потребовал срочно разработать законопроект об антикоррупционном суде 45
Порошенко поторапливает КСУ с законопроектами по неприкосновенности 31
Литвин заявил о выходе из «Воли народа» 57
Порошенко не полетел на Донбасс из-за тумана 49
СМИ: Медведчук набирает политический и финансовый вес 110
НАБУ не меняло квалификацию преступления, инкриминируемого Полякову 32
Рада рассмотрит бюджет-2018 не ранее 7 ноября 27
«Там будет резня»: Путин не допустит закрытия границы с Донбассом 270
Поляков заявил, что с него сняли обвинения в вымогательстве взятки 87
Кабмин создает группу для внедрения медреформы 33
Розенблат заявил, что вез в Германию бижутерию для племянниц 101
Рада провалила закон о парламентских выборах 77
«Подтираться будете в туалете»: Геращенко и Левченко устроили перепалку в Раде 137

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину 27 числа.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины.

«Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине», - сказал собеседник издания.

Источник в МИД отметил, что Волкер - отличный аналитик. И после встречи с помощником главы РФ Владиславом Сурковым в Белграде есть дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН в Донбассе.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины. 

Сурков заявил, что переговоры прошли конструктивно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги