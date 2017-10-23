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Бывший народный депутат от «Партии регионов» Владимир Олейник профинансировал установку палаточного городка перед Верховной Радой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Олейник – беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций, крови людей, роспуска парламента, Нацгвардиы, СБУ и дурноватых ультиматумов», – написал он.

«Семенченко-Саакашвили-Соболев-Деревянко - вы эти деньги отрабатываете? Что за товар вы продаете негодяи, принимая в оплату грязные деньги сбежавших регионалов из своры Януковича? При всем несовершенстве происходящего в стране – то, что вы делаете – мерзость, а возможно и больше», – отметил Аваков.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

 
ForUm

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