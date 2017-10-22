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Лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал противоправными намерения центрального правительства страны отстранить региональное правительство от власти.

Пучдемон в субботу вечером обратился к каталонцам, пообещав, что он не «отступит и будет защищать суверенитет каталонского парламента от интервенции, объявленной Мариано Рахоем».

«Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить», - добавил он, обвинив Мадрид в намерении «ликвидировать нашу автономию и демократию», сообщает «Европейская правда».

Пучдемон созвал на понедельник заседание парламента Каталонии, который должен обсудить ситуацию и подготовить соответствующие шаги. В то же время, он не сказал, будут лт на сессии рассматривать вопрос провозглашения независимости.

Лидер Каталонии вновь попытался привлечь внимание международной общественности. «Если основные европейские ценности находятся под угрозой в Каталонии, значит они находятся под угрозой и в Европе», - сказал он.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.
ForUm

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