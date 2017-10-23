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Во Львовской области избили народного депутата от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. Об этом нердеп сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Лозовой отметил, что с ним все хорошо.

«Заказчиком нападения на меня является лесная мафия, а именно начальник ГП «Славский лесхоз» Сергей Кокотць и его ставленник - кандидат на пост главы Славской ОТО от власти Владимир Бега», – отметил он.

Нардеп поблагодарил начальника Национальной полиции Сергея Князева за оперативную реакцию.

«Главное, чтобы Кокотць и Бега понесли ответственность, а не только исполнители (которые приехали на машине Беги, см. фото). Между прочим, люди, которые пришли ко мне на встречу в Хащоване - сами выгоняли титушек и провокаторов. Это то, ради чего стоит жить», – подчеркнул он.

В то же  время, как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, инцидент произошел в селе Хащованя возле комплекса «Берлога». «Конфликт произошел в связи с тем, что охрана Лозового подобрала чужую собаку (порода французский бульдог)», - написал он. 
ForUm

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