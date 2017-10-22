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Бывший футболист киевского «Динамо», кандидат от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе избран мэром Тбилиси.

Цизбирательная комиссия страны завершила подсчет голосов избирателей на выборах мэра столицы, которые прошли накануне, 21 октября.

По итогам обработки 100% бюллетеней с 737 избирательных участков Каладзе набрал 51,06% голосов, за него проголосовали более 203 тысяч человек. На втором месте независимый кандидат Александр Элисашвили, который набрал 17,46%, сообщает УНИАН.

Кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили набрал 16,53% голосов.

Всего в Тбилиси зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей. В выборах приняли участие только 43,4% — около 410 тысяч человек. В субботу, 21 октября, в Грузии прошли выборы 64-х мэров городов и районов, а также депутатов в 64 сакребуло — муниципальные законодательные органы. Мэры и депутаты избираются путем прямого всеобщего голосования сроком на четыре года.
ForUm

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