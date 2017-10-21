В США миллиардер из Калифорнии Том Стайер начал кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Трамп угрожает нашей Конституции, нашим свободам и нашей жизни. Пришло время начать процедуру импичмента. Присоединяйтесь к нам», - написал он и разместил видео с соответствующим обращением.

В видео в частности говорится, что Трамп подвел США к порогу ядерной войны, пренебрегает законом, получает деньги от иностранных правительств и угрожает СМИ. «Нужно объявить импичмент и отстранить от должности опасного президента. Если это не повод, тогда во что превратилось наше правительство?» - спрашивает Стайер, сообщает РБК-Украина.

В своем обращении он призывает «сделать хоть что-нибудь». «Когда-то Конгресс, в котором большинство составляли республиканцы, объявил импичмент президенту за гораздо меньшие нарушения», - напомнил миллиардер. Стайер также разместил ссылку на сайт, где предлагается поставить электронную подпись за импичмент президента Дональда Трампа.