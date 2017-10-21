также в разделеМир
Премьер Испании заявил о роспуске правительства Каталонии 23
Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене 12
В центре Мюнхена мужчина с ножом напал на прохожих 18
Россиян снова оставили без «Боярышника» 29
Консультантом Собчак станет «автор» косы Тимошенко 48
Директор ЦРУ: КНДР на пороге осуществления ядерного удара по США 49
Обама возвращается в политику 81
Песков отрицает, что президентскую кампанию Собчак «готовят в Кремле» 34
Мадрид рассмотрит вопрос отмены автономии Каталонии 21 октября 54
Каталония провозгласит независимость, если ее лишат автономии 63
Собчак решила участвовать в выборах президента РФ 55
Глава МВД Португалии уходит в отставку из-за небывалых лесных пожаров 32
Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали дату рождения третьего ребенка 79
Руины «столицы» ИГИЛ показали с беспилотника 45
«Столица» ИГИЛ Ракка пала 71
Российского художника Павленского поместили в психиатрический стационар 40
ИГИЛ угрожает терактами во время ЧМ-2018 по футболу в РФ 30
Мадрид выдвинул финальный ультиматум Каталонии 118

В США миллиардер из Калифорнии Том Стайер начал кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Трамп угрожает нашей Конституции, нашим свободам и нашей жизни. Пришло время начать процедуру импичмента. Присоединяйтесь к нам», - написал он и разместил видео с соответствующим обращением.

В видео в частности говорится, что Трамп подвел США к порогу ядерной войны, пренебрегает законом, получает деньги от иностранных правительств и угрожает СМИ. «Нужно объявить импичмент и отстранить от должности опасного президента. Если это не повод, тогда во что превратилось наше правительство?» - спрашивает Стайер, сообщает РБК-Украина.

В своем обращении он призывает «сделать хоть что-нибудь». «Когда-то Конгресс, в котором большинство составляли республиканцы, объявил импичмент президенту за гораздо меньшие нарушения», - напомнил миллиардер. Стайер также разместил ссылку на сайт, где предлагается поставить электронную подпись за импичмент президента Дональда Трампа. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги