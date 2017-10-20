Президент Петр Порошенко заявил о намерении запустить работу антикоррупционного суда в следующем году. Об этом он заявил во время посещения 10 мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подчеркивает готовность до конца года подписать Закон «Об Антикоррупционном суде» в случае его принятия парламентом.

«Подчеркиваю, что график создания нового суда, как я его себе представляю и планирую, предусматривает принятие окончательное, подписание Президентом закона до конца текущего года. Это абсолютно реально», - заявил он.

Глава государства напомнил, что вскоре Верховная Рада в первом чтении рассмотрит новый бюджет Украины на 2018 год. «Самые любознательные из журналистов и финансовых аналитиков заметили, что в нем была предусмотрена одна очень важная статья – это финансирование антикоррупционного суда, которая была внесена по моему настоянию», - добавил он.

«Что это значит? Это – индикатор, свидетельствующий о твердом намерении руководства государства запустить в следующем году в работу этот принципиально новый судебный орган», - пояснил Президент.

Однако, по его словам, в Верховной Раде принятие закона (о создании соответствующего судебного органа - ред.) было заблокировано двумя депутатскими законопроектами. Верховная Рада обратилась к Венецианской комиссии, и сейчас мы уже имеем ее выводы.

«Еще в прошлом году в Законе «О судоустройстве и статусе судей», который был внесен мной, также появилась норма об антикоррупционном суде. Теперь я настаиваю и подчеркиваю, чтобы с участием представителей всех фракций немедленно началась работа по разработке нового проекта, где будут учтены все предложения Венецианской комиссии», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что готов делегировать в такую ​​рабочую группу своего представителя, чтобы в течение буквально нескольких недель был представлен согласованный законопроект. «Если этого не будет сделано, я вынужден буду взять инициативу на себя», - отметил он.

Напомним, 4 октября Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах.

7 октября Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.