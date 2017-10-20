В Одесской области суд арестовал 54-летнюю женщину, причастную к хранению марихуаны стоимостью 16 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

У задержанной и ее сообщников оперативники изъяли около 216 кг марихуаны. Наркодельцы выращивали на своих приусадебных участках различные сорта марихуаны и сбывали «товар» путем «закладок» на территории области.

Так, в квартире подозреваемой правоохранители изъяли более 15 кг марихуаны. Наркотики были расфасованы для дальнейшей реализации.

В ходе дальнейших мероприятий по месту жительства ее 47-летнего сообщника обнаружено 100 растений наркосырья, готовый наркотик и около 70 тыс. грн, полученных от противоправной деятельности. В домовладении третьего фигуранта полиция изъяла бочки с 200 кг готовой к употреблению марихуаны.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 16 млн грн.

Сегодня, 20 октября, Приморский районный суд Одессы вынес решение об избрании фигурантке дела пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк опубликовал в Facebook фото КамАЗа, которым доставили наркотики в полицию.

