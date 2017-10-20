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Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению директора одного из департаментов Национального банка, главного экономиста госучреждения и двух сообщников, которые выступали в роли посредников, в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что руководитель Департамента платежных систем Нацбанка разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников, в роли которых выступали главный экономист НБУ и двое физических лиц, неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов в два этапа, от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Действия руководителя структурного подразделения Нацбанка квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, главного экономиста и одного из посредников по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также другого пособника по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников, были задержаны 2 февраля.

4 февраля Печерский районный суд Киева избрал сотруднику НБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

 
ForUm

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