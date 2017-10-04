В Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т. Шевченко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Базовым для старта судебной реформы стал закон «О судоустройстве и статусе судей». Хочу напомнить, что это был также мой проект, внесенный как неотложный. И я своими руками вписал в проект норму о создании антикоррупционного суда. И, кстати, средства на финансирование антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены, поверьте, тоже не случайно», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Нам действительно всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционные. Все без исключения. Для этого мы с вами делаем реформу».

«Но должна быть создана отдельная судейская антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и, как определит Верховная Рада, представительствами антикоррупционного суда на местах, чтобы из Северодонецка или из Закарпатья люди не были вынуждены идти в один антикоррупционный институт», - заявил Порошенко.

По его словам, сейчас уже разработано несколько законопроектов, хотя они несовершенны и в определенной степени это пиар-проекты определенных политических сил, потому что ключевое слово – только слово «антикоррупционный суд». «Конечно, все «за». Но дьявол в деталях. И поэтому чрезвычайно важно сейчас собрать голоса под них в Верховной Раде», - отметил он и добавил, что под уже предложенные законопроекты пока невозможно найти поддержку.

Порошенко призвал Верховную Раду к работе над согласованным проектом закона. «Я хочу обратиться в парламент с предложением немедленно создать рабочую группу либо в комитете по правовой политике, либо при председателе Верховной Рады, либо межфракционную группу. Это компетенция парламента. И как можно быстрее разработать согласованный законопроект, который способен получить поддержку всего состава Верховной Рады. Ведь только этот путь является единственно возможным», - отметил он.

По словам Президента, когда будет найден консенсусный законопроект, он должен немедленно быть представлен ему. Порошенко подчеркнул, что проект должен иметь поддержку и властных, и коалиционных, и оппозиционных фракций. «Я подчеркиваю, что готов принять этот проект, совместно с группой завершить его обработку или если я буду полностью согласен – поддержать и внести от своего имени в украинский парламент как неотложный», - заверил глава государства.

В то же время Порошенко подчеркнул, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы этот вопрос использовался как предмет политического пиара или политических спекуляций. «Ибо дело не в том, кто повесит на себя лавры. Вопрос – в создании действительно эффективного и независимого судебного органа, который будет специализироваться на борьбе с коррупцией и поможет ускорить рассмотрение дел против коррупционеров. Кем бы эти коррупционеры ни были разоблачены», - отметил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в следующем году должен быть создан антикоррупционный суд, иначе вся антикоррупционная реформа обречена на провал.